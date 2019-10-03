Влашич считает, что погода в Москве поможет ЦСКА в матче с «Эспаньолом»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич полагает, что московская погода поможет «армейцам» в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы с «Эспаньолом».
«Игра против «Лудогорца» оказалась очень тяжёлой, но она была лишь первой в групповом турнире. Следующий наш соперник «Эспаньол» — непростая команда, но мы точно должны сыграть лучше, чем в предыдущем матче Лиги Европы. Настроены на победу. Поможет ли ЦСКА не самая тёплая погода в Москве? Думаю, это положительный момент для нас, испанские команды не особо привыкли к подобному климату, хотя сейчас не так уж и холодно. В прошлом году это помогло нам в домашнем матче с «Реалом», — цитируют Влашича «Известия».
Матч ЦСКА — «Эспаньол» состоится сегодня, 3 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск.
- 3 октября 2019
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