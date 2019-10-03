Бербатов: надеюсь, «Манчестер Юнайтед» не закончит как «Ливерпуль»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мыслями о положении «красных дьяволов».



«Неприятно и трудно признавать, что «Юнайтед» так сильно отстаёт от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Во время матчей видно, насколько эти команды спокойны с мячом. Они знают, что делать, а у «Юнайтед» этого зачастую нет, и из-за этого они страдают. Надеюсь, «Манчестер» не закончит как «Ливерпуль» и не будет ждать титула 29 лет. Для такого клуба шесть лет – это уже много.



Когда спускаешься по этой спирали, начинаешь медленно терять свой ДНК. Посмотрите на «Ливерпуль» и что с ним происходило все эти годы. Определённо, никто не хочет такого. Разумеется, сейчас они играют лучше, но у них ушло так много времени на это. «Юнайтед» нужно найти победную формулу как можно скорее», — цитирует Бербатова Goal.com со ссылкой на Betfair.

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