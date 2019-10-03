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Тер Штеген: Суарес в матче с «Интером» заставил замолчать многих критиков

Тер Штеген: Суарес в матче с «Интером» заставил замолчать многих критиков
Футбол / Лига чемпионов 0

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (2:1), дублем в составе каталонцев отметился нападающий Луис Суарес.

«Мы забили два хороших гола. Да, «Барселона» допустила некоторые ошибки, но такие вещи случаются. У «Интера» очень хорошая команда, но именно мы вышли на первое место.

Суарес сегодня заставил замолчать многих критиков, он всегда борется и выкладывается. И мы рады, что у нас есть такой нападающий, чтобы забивать голы.

Вся команда рада, что Месси вернулся. Когда он выходит на поле, то делает всё возможное: отдаёт передачи, забивает голы. Здорово, что он наконец-то провёл полный матч», — приводит слова тер Штегена Marca.

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