Тер Штеген: Суарес в матче с «Интером» заставил замолчать многих критиков

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (2:1), дублем в составе каталонцев отметился нападающий Луис Суарес.

«Мы забили два хороших гола. Да, «Барселона» допустила некоторые ошибки, но такие вещи случаются. У «Интера» очень хорошая команда, но именно мы вышли на первое место.

Суарес сегодня заставил замолчать многих критиков, он всегда борется и выкладывается. И мы рады, что у нас есть такой нападающий, чтобы забивать голы.

Вся команда рада, что Месси вернулся. Когда он выходит на поле, то делает всё возможное: отдаёт передачи, забивает голы. Здорово, что он наконец-то провёл полный матч», — приводит слова тер Штегена Marca.

Месси: я устал, но рад, что впервые в сезоне удалось сыграть все 90 минут