Тер Штеген: Суарес в матче с «Интером» заставил замолчать многих критиков
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (2:1), дублем в составе каталонцев отметился нападающий Луис Суарес.
«Мы забили два хороших гола. Да, «Барселона» допустила некоторые ошибки, но такие вещи случаются. У «Интера» очень хорошая команда, но именно мы вышли на первое место.
Суарес сегодня заставил замолчать многих критиков, он всегда борется и выкладывается. И мы рады, что у нас есть такой нападающий, чтобы забивать голы.
Вся команда рада, что Месси вернулся. Когда он выходит на поле, то делает всё возможное: отдаёт передачи, забивает голы. Здорово, что он наконец-то провёл полный матч», — приводит слова тер Штегена Marca.
Месси: я устал, но рад, что впервые в сезоне удалось сыграть все 90 минут
Гнабри и Суарес — в списке претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
- 3 октября 2019
-
12:53
-
12:52
-
12:42
-
12:39
-
12:24
-
11:56
-
11:54
-
11:37
-
11:36
-
11:26
-
11:22
-
11:02
-
10:52
-
10:39
-
10:29
-
09:59
-
09:47
-
09:35
-
09:32
-
09:08
-
09:00
-
08:40
-
08:02
-
07:43
-
06:56
-
06:18
-
04:38
-
02:31
-
02:04
-
01:41
-
01:20
-
01:05
-
01:00
-
00:59
-
00:57
Партнерский контент