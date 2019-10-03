Выиграют ли ЦСКА и «Краснодар» у испанцев в Лиге Европы?
Сегодня, 3 октября, состоятся матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Свои встречи также проведут представители Российской Премьер-Лиги в лице ЦСКА и «Краснодара». «Армейцы» на своём поле сыграют с «Эспаньолом» (начало – в 19:55 мск), а «быки» примут «Хетафе» (22:00 мск).
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: смогут ли ЦСКА и «Краснодар» победить своих испанских соперников?
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
Лига Европы: расписание матчей 2-го тура
- 3 октября 2019
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