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Выиграют ли ЦСКА и «Краснодар» у испанцев в Лиге Европы?

Выиграют ли ЦСКА и «Краснодар» у испанцев в Лиге Европы?
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 3 октября, состоятся матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.

Свои встречи также проведут представители Российской Премьер-Лиги в лице ЦСКА и «Краснодара». «Армейцы» на своём поле сыграют с «Эспаньолом» (начало – в 19:55 мск), а «быки» примут «Хетафе» (22:00 мск).

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: смогут ли ЦСКА и «Краснодар» победить своих испанских соперников?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

Лига Европы: расписание матчей 2-го тура
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