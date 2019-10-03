Кучаев: не сказал бы, что «Эспаньол» — явный фаворит в группе Лиги Европы

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» рассказал, что не считает испанцев явными фаворитами этой стадии турнира, а также поделился



«Испанские команды — это контроль мяча. Все футболисты очень техничные, быстрые, нам будет тяжело. Действительно, нужно чётко разобрать, как действует «Эспаньол», чтобы в игре было полегче. Я бы не сказал, что испанцы — явный фаворит в нашей группе. «Лудогорец» и «Ференцварош», как все убедились, тоже хороши», — приводит слова Кучаева официальный сайт ЦСКА.



Также хавбек «армейцев» отметил, что не испытывает сильных проблем после ряда травм на правом колене.

«Бывают разные моменты, но колено адаптируется к нагрузкам, с каждым днём чувствует себя лучше и лучше. В принципе всё нормально. Мои ноги становятся «одинаковыми», я не ощущаю разницы между ними, а это самое главное», — добавил Кучаев.

Матч ЦСКА — «Эспаньол» состоится сегодня, 3 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск.

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