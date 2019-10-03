Капелло: «Ювентус» хотел арендовать Месси
Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло рассказал, что хотел видеть в команде форварда «Барселоны» Леонеля Месси и даже пытался договориться об аренде нападающего.
«Я впервые встретил Месси, когда ему было 16 лет, на Кубке Гампера. Когда он вышел на поле, то привёл фанатов в неописуемый восторг. Я подошёл и спросил Райкарда, может ли он отпустить его к нам в аренду.
У них в то время была проблема с тремя игроками, которых они могли заявить из-за отсутствия паспортов ЕС. Но он сказал мне, что «Барселона» всё равно найдёт способ заявить Месси», — приводит слова 73-летнего специалиста Football Italia.
Капелло возглавлял «Ювентус» с 2004 по 2006 год. Итальянский специалист также работал со сборной России.
- 3 октября 2019
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