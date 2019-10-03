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Дзюба вошёл в сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

Дзюба вошёл в сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба попал в символическую сборную 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Форвард помог «Зениту» одержать победу в матче с «Бенфикой» (3:1). Дзюба стал автором первого забитого мяча в ворота португальской команды. Российский форвард отличился на 21-й минуте матче.

Полностью сборная недели выглядит следующим образом:

Вратарь: Андрей Пятов («Шахтёр»).
Защитники: Франческо Лоди («Атлетико»), Карлос Куэста («Генк»), Неманья Милунович («Црвена Звезда»), Хаун Куадрадо («Ювентус»).
Полузащитники: Серж Гнабри («Бавария»), Томас Парти («Атлетико»), Марко Марин («Црвена Звезда»), Лионель Месси («Барселона»).
Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Луис Суарес («Барселона»).

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