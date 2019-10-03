Президент «Ростова»: Карпин в «Спартаке»? Никогда не знаешь, что будет завтра

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о работе с главным тренером команды Валерием Карпиным, а также прокомментировал слухи о возможном уходе специалиста в «Спартак».



«Карпин, как сказал Матиас Норманн, фантастический тренер. Если серьёзно, Карпин – Тренер. Я верю и доверяю ему. Конечно, я считаю, что он лучший. Хотя есть ещё Юрий Павлович Сёмин – гуру. Гончаренко – хороший специалист.



Главный тренер – профессия творческая. Ему нужно доверие – создать комфортные условия, собрать хорошую команду, чтобы он творил. Быть рядом, но когда у команды всё хорошо – не мешать. И поддерживать в трудную минуту. Мы обязаны создать оптимальные условия для работы главного тренера. В «Ростове» ещё лучший спортивный директор – Алексей Рыскин. У нас вообще сложились замечательные отношения. Мы не говорим Георгиевичу, как тренировать и кого ставить в состав, а он нам не подсказывает, как вести переговоры, заниматься трансферами, где брать деньги и как управлять клубом. Но при этом мы постоянно общаемся, делимся мнениями и советуемся при принятии решений. Для меня эта модель оптимальная.



Многие отправляют Карпина в «Спартак»? Как я ранее говорил, Карпин – главный тренер «Ростова». Но в футболе всё очень быстро меняется, никогда не знаешь, что будет завтра. Загадывать тут – неблагодарное дело. Но Карпин – главный тренер футбольного клуба «Ростов», — сказал Арутюнянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Уйдёт ли Карпин в «Спартак»? Чего ждут от Мамаева? Отвечает президент «Ростова» А кроме того – о бюджете, трансферах и целях клуба.