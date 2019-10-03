Куртуа не тренировался в общей группе «Реала», Зидан вызвал вратаря «Кастильи»

Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа сегодня, 3 октября, тренировался отдельно от команды, которая начала подготовку к матчу 8-го тура национального чемпионата с «Гранадой», сообщает официальный сайт клуба.



Куртуа в первом тайме матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» пропустил два гола и был освистан болельщиками. В перерыве он был заменён. Позже выяснилось, что бельгийский голкипер испытывал проблемы со здоровьем и даже не смог самостоятельно управлять автомобилем. Чтобы добраться домой, ему потребовалась помощь отца.



Также в пресс-службе «Реала» отметили, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан вызвал для работы в общей группе 19-летнего вратаря «Кастильи» Диего Альтубе.

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