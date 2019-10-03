Зобнин получил травму на тренировке «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин может пропустить матч с «Краснодаром» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги.
Как сообщает пресс-служба красно-белых, 25-летний футболист получил мышечное повреждение в заключительной части сегодняшней тренировки. Сроки восстановления хавбека станут ясны после дополнительного обследования.
Матч «Краснодар» – «Спартак» состоится 6 октября в Краснодаре на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
На следующей неделе стартует пауза на международные матчи, и Зобнин вошёл в состав сборной России на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Кипром. С полной заявкой национальной команды можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
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