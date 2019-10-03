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FA изучит комментарий Гвардиолы про расследование в отношении Б. Силвы

FA изучит комментарий Гвардиолы про расследование в отношении Б. Силвы
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола привлёк внимание Федерации футбола Англии (FA) своим комментарием про расследование в отношении полузащитника Бернарду Силвы.

Как сообщает Sky Sports, организация намерена изучить заявление специалиста в защиту своего подопечного, в котором тот признал, что темнокожий защитник Бенжамен Менди похож на персонажа, упомянутого в ставшем причиной для расследования меме.

Напомним, в сентябре FA начала расследование в отношении Силвы. Представителей организации смутил мем, который португалец опубликовал в своём «твиттере». В левой части картинки был изображён Менди в детстве. Справа же находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos, представляющий собой шоколадного человечка. Мем Силва сопроводил следующей подписью: «Угадайте, кто?»

FA обвинила Бернарду Силву в расизме из-за шутки в адрес Менди и ждёт объяснений
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