FA изучит комментарий Гвардиолы про расследование в отношении Б. Силвы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола привлёк внимание Федерации футбола Англии (FA) своим комментарием про расследование в отношении полузащитника Бернарду Силвы.



Как сообщает Sky Sports, организация намерена изучить заявление специалиста в защиту своего подопечного, в котором тот признал, что темнокожий защитник Бенжамен Менди похож на персонажа, упомянутого в ставшем причиной для расследования меме.



Напомним, в сентябре FA начала расследование в отношении Силвы. Представителей организации смутил мем, который португалец опубликовал в своём «твиттере». В левой части картинки был изображён Менди в детстве. Справа же находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos, представляющий собой шоколадного человечка. Мем Силва сопроводил следующей подписью: «Угадайте, кто?»

FA обвинила Бернарду Силву в расизме из-за шутки в адрес Менди и ждёт объяснений