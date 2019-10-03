Раритетное фото: юный Глушаков берёт автограф у капитана ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Евгений Варламов, который в настоящее время занимает пост старшего тренера команды ДЮСШ ЦСКА 2006 года рождения, побывал в гостях у «Чемпионата» и принёс с собой фотоальбом.
Одна из фотографий привлекла внимание журналистов – на ней рядом с экс-капитаном «армейцев» стоит совсем юный футболист Денис Глушаков.
Любопытно, что до этого дня сам Варламов не знал, что у него брал автограф экс-капитан красно-белых. После вопроса журналистов про фото с Денисом экс-футболист ЦСКА, не скрывая удивления, спросил: «А это Глушаков, что ли? Обалдеть». Видео с реакцией Варламова доступно на «Чемпионате».
Эксклюзивное интервью с Евгением Варламовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Варламов защищал цвета ЦСКА с 1998 по 2002 год. В составе «армейцев» Евгений дважды становился серебряным призёром чемпионата России и однажды – бронзовым. Также он становился обладателем Кубка страны.
- 3 октября 2019
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