Дмитрий Комбаров рассказал, почему решил покинуть «Спартак»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, почему минувшим летом принял решение покинуть «Спартак», в составе которого выступал с 2010 года.



«Не было ли мысли побеседовать с Кононовым, когда он сделал ставку на другого игрока? Не считаю, что игрок должен заниматься подобными вещами. На некоторые позиции претендуют по три-четыре человека. Выбор пал не на меня по ряду причин, одна из которых – курс «Спартака» на омоложение. Для меня стало очевидным, что надо уходить. Попросился в аренду, но оказалось, что за год до окончания контракта уйти туда нельзя: надо или расторгать соглашение, или отрабатывать до конца. Я выбрал первый вариант.



Что касается решения Черчесова не брать меня на чемпионат мира, это его выбор. Наверное, результат сборной России показывает, что главный тренер всё сделал правильно. Мои переживания и эмоции в данном случае вторичны», — цитирует Комбарова «Большой спорт».

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