ЦСКА — «Эспаньол»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 3 октября в 19:55

Сегодня, 3 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Эспаньолом». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Али Палабыйыком. В роли его ассистентов выступят Серкан Олгунджан и Мехмет Джем Сатман. Резервный рефери – Мете Калкаван.
После поражения от «Лудогорца» со счётом 1:5 в 1-м туре ЦСКА занимает последнее место в группе H. Болгарская команда в свою очередь возглавляет квартет с 3 очками в активе. «Ференцварош» и «Эспаньол» (оба – 1) занимают второе и третье места соответственно.
С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Составы групп можно посмотреть, перейдя по ссылке.
- 3 октября 2019
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