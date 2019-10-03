Эриксен назвал чушью слух, что у его девушки был роман с Вертонгеном

Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен на своей странице в «Твиттере» прокомментировал информацию, что у его девушки Сабрины Квист был роман с его партнёром по команде Яном Вертонгеном.
«Чушь собачья», — написал Эриксен.
Слух о романе девушки Кристиана с Вертонгеном появился ранее на этой неделе, когда бельгиец был замечен с синяком под глазом. Сообщалось также о драке игроков «шпор», в которой якобы участвовал форвард Гарри Кейн.
Эриксен и Квист состоят в романтических отношениях с 2012 года. В прошлом году у пары родился сын Альфред.
Контракт Кристиана с «Тоттенхэмом» рассчитан до следующего лета. По информации СМИ, датчанин хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». На него претендуют также туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».
- 3 октября 2019
-
17:32
-
17:22
-
17:13
-
17:09
-
16:55
-
16:44
-
16:43
-
16:31
-
16:26
-
16:23
-
16:12
-
16:06
-
15:46
-
15:41
-
15:25
-
15:23
-
15:01
-
14:57
-
14:43
-
14:33
-
14:25
-
14:21
-
14:10
-
13:58
-
13:55
-
13:48
-
13:33
-
13:13
-
12:53
-
12:52
-
12:42
-
12:39
-
12:24
-
11:56
-
11:54