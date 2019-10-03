Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Галактионов — о российском защитнике «Эспаньола»: у него есть и плюсы, и минусы

Галактионов — о российском защитнике «Эспаньола»: у него есть и плюсы, и минусы
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов поделился мнением о российском защитнике «Эспаньола» Романе Тугаринове.

«Мы знали, что он играет в «Ла Масии». А после победы в Юношеской лиге УЕФА уже вызвали в сборную — у Ромы тогда был очень удачный отрезок в карьере. Для него турнир COTIF получился успешным — второе место, проиграли только Аргентине в финале. Тугаринов показал свои лучшие качества, так что мы с того момента стали рассматривать возможность его привлечения в команду.

У него есть и плюсы, и минусы. Из первого — узконаправленная обученность хорошему началу атаку, первому пасу. Недостатки тоже имеются, но это нормально — рабочий процесс. Как и у любого другого юноши.

Если он решит все свои проблемы в клубе — будет в обойме, будет претендовать на место в молодёжной сборной. Пока ему нужно получать игровую практику на взрослом уровне в «Эспаньоле B» и выглядеть достойно», — приводит слова Галактионова Sport24.

В случае отставки Хохлова «Динамо» попробует пригласить Галактионова
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019