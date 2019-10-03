Галактионов — о российском защитнике «Эспаньола»: у него есть и плюсы, и минусы

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов поделился мнением о российском защитнике «Эспаньола» Романе Тугаринове.
«Мы знали, что он играет в «Ла Масии». А после победы в Юношеской лиге УЕФА уже вызвали в сборную — у Ромы тогда был очень удачный отрезок в карьере. Для него турнир COTIF получился успешным — второе место, проиграли только Аргентине в финале. Тугаринов показал свои лучшие качества, так что мы с того момента стали рассматривать возможность его привлечения в команду.
У него есть и плюсы, и минусы. Из первого — узконаправленная обученность хорошему началу атаку, первому пасу. Недостатки тоже имеются, но это нормально — рабочий процесс. Как и у любого другого юноши.
Если он решит все свои проблемы в клубе — будет в обойме, будет претендовать на место в молодёжной сборной. Пока ему нужно получать игровую практику на взрослом уровне в «Эспаньоле B» и выглядеть достойно», — приводит слова Галактионова Sport24.
- 3 октября 2019
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