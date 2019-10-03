«Зенит» поблагодарил Маркизио за вклад в чемпионство

Футбольный клуб «Зенит» на своей странице в «Твиттере» пожелал удачи бывшему игроку команды Клаудио Маркизио, который завершил карьеру.
«Сегодня Клаудио Маркизио объявил о завершении игровой карьеры. Мы благодарим полузащитника за вклад в чемпионство и желаем удачи во всех начинаниях!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.
Маркизио перешёл в «Зенит» в начале сентября 2018 года. В сезоне-2018/19 хавбек провёл 9 матчей в Российской Премьер-Лиге (5 — в стартовом составе). В его активе 2 забитых мяча (1 — с пенальти). Команда из Санкт-Петербурга завершила кампанию на первом месте в турнирной таблице, набрав 64 очка.
До «Зенита» Клаудио выступал в «Эмполи» и туринском «Ювентусе». На клубном уровне 33-летний итальянец завоевал 16 трофеев, включая 7 чемпионских титулов Серии А и 4 Кубка Италии.
- 3 октября 2019
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