«Зенит» поблагодарил Маркизио за вклад в чемпионство

Футбольный клуб «Зенит» на своей странице в «Твиттере» пожелал удачи бывшему игроку команды Клаудио Маркизио, который завершил карьеру.

«Сегодня Клаудио Маркизио объявил о завершении игровой карьеры. Мы благодарим полузащитника за вклад в чемпионство и желаем удачи во всех начинаниях!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Маркизио перешёл в «Зенит» в начале сентября 2018 года. В сезоне-2018/19 хавбек провёл 9 матчей в Российской Премьер-Лиге (5 — в стартовом составе). В его активе 2 забитых мяча (1 — с пенальти). Команда из Санкт-Петербурга завершила кампанию на первом месте в турнирной таблице, набрав 64 очка.

До «Зенита» Клаудио выступал в «Эмполи» и туринском «Ювентусе». На клубном уровне 33-летний итальянец завоевал 16 трофеев, включая 7 чемпионских титулов Серии А и 4 Кубка Италии.