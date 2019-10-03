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Мбаппе и Гризманн — в составе сборной Франции на матчи с Исландией и Турцией

Мбаппе и Гризманн — в составе сборной Франции на матчи с Исландией и Турцией
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал состав на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Исландии (11 октября) и Турции (14 октября).

Из-за травмы приглашение в национальную команду не получил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Вратари: Альфонс Ареола («Реал»), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»), Стив Манданда («Марсель»)

Защитники: Лука Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Бенжамен Павар, Лукас-Франсуа Эрнандес (оба – «Бавария»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Клеман Лангле («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»)

Полузащитники: Н'Голо Канте («Челси»), Блез Матюиди («Ювентус»), Тангай Н'Домбеле, Мусса Сиссоко (оба – «Тоттенхэм Хотспур»), Корентин Толиссо («Бавария»), Жонатан Иконе («Лилль»), Тома Лемар («Атлетико»)

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

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