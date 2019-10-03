Экс-игрок «Зенита» стал жертвой автоугонщиков. Он потерял КАСКО

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Астафьев лишился автомобиля, сообщает «Фонтанка».

По данным источника, автомобиль Toyota RAV 4 угнали от его дома на Варшавской улице в Санкт-Петербурге. Футболист оставил машину на 40 минут, а вернувшись, не обнаружил её.

Автомобиль застрахован по КАСКО, но Астафьев потерял полис и не помнит название страховой компании. Полиция осмотрела расположенные неподалёку камеры видеонаблюдения, но автомобиль не попал в зону их обзора.

36-летний Астафьев является воспитанником «Зенита». Футболист выступал за петербургский клуб с 2000 по 2004 год. В составе «Зенита» он становился обладателем серебряных и бронзовых медалей чемпионата России. Сейчас Астафьев выступает за клуб первенства ПФЛ «Ленинградец».