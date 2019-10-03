Грушевский: ЦСКА «обделался» в Болгарии и будет выкладываться с «Эспаньолом»

Известный пародист, актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом», который состоится сегодня, 3 октября.

«ЦСКА сегодня имеет шанс отблагодарить болельщиков за лояльность к клубу. Нам несвойственно хейтерство после неудач, хотя, безусловно, ЦСКА серьёзно «обделался» в Болгарии. Но мы не опускаемся в хейтерство после крупной неудачи.

Матч с «Ростовом» тоже важен, потому что я считаю, что он сильнее «Эспаньола», но команда сегодня будет выкладываться, имея в виду моральные обязательства после Болгарии.



Что касается лидерства ЦСКА во внутреннем чемпионате, то всё по делу. ЦСКА ещё не добрал два очка в матче с «Сочи», когда на последней минуте не поставили пенальти. Но нечего пенять на судей, таблица есть таблица, и в ней ЦСКА лидер.



Удачное выступление с испанцами? Между «Реалом» и «Эспаньолом» есть некоторая финансовая пропасть. Но «Эспаньол» получает только за права на трансляцию около € 65 млн в год, а в российском чемпионате команды получают около $ 1,5 млн в год, поэтому любой испанский клуб не может быть аутсайдером с нашими командами. Но в Москве неожиданно потеплело, и это может сыграть на руку испанцам», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.