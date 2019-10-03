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ЦСКА — «Эспаньол»: составы команд на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы

ЦСКА — «Эспаньол»: составы команд на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Тренерские штабы московского ЦСКА и барселонского «Эспаньола» определились с составами на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА: Акинфеев, Шарлия, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Кучаев, Ахметов, Влашич, Бистрович, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Бийол, Карпов, Обляков.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Давид Лопес, Калеро, Педроса, Коршья, Рока, Санчес, Гранеро, Варгас, Ву, Кальери.

Запасные: Прието, Мелендо, Вила, Пьятти, Лосано, Кампусано, Гомес.

Встреча состоится сегодня, 3 октября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Эспаньол».

Напомним, в 1-м туре группового этапа Лиги Европы «армейцы» на выезде со счётом 1:5 проиграли «Лудогорцу», а команда из Барселоны дома сыграла вничью с «Ференцварошем» (1:1).

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