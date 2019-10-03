ЦСКА — «Эспаньол»: составы команд на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы

Тренерские штабы московского ЦСКА и барселонского «Эспаньола» определились с составами на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
ЦСКА: Акинфеев, Шарлия, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Кучаев, Ахметов, Влашич, Бистрович, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Бийол, Карпов, Обляков.
«Эспаньол»: Диего Лопес, Давид Лопес, Калеро, Педроса, Коршья, Рока, Санчес, Гранеро, Варгас, Ву, Кальери.
Запасные: Прието, Мелендо, Вила, Пьятти, Лосано, Кампусано, Гомес.
Встреча состоится сегодня, 3 октября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Эспаньол».
Напомним, в 1-м туре группового этапа Лиги Европы «армейцы» на выезде со счётом 1:5 проиграли «Лудогорцу», а команда из Барселоны дома сыграла вничью с «Ференцварошем» (1:1).
- 3 октября 2019
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