Выиграй подписку на матчи АПЛ и шарф с автографом Романа Павлюченко!

«PRO Английский футбол» в своём телеграм-канале запускает розыгрыш призов.

Участники розыгрыша получат возможность выиграть подписку на Okko Спорт, который является единственной платформой в России, показывающей матчи английской Премьер-лиги, а также шарф с автографом бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко, выступавшего на Туманном Альбионе за «Тоттенхэм Хостпур».

Для участия нужно подписаться на канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.