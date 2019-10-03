Медведев — о травме Малкома: если её усугубить, карьера может быть под угрозой

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о травме бразильского полузащитника команды Малкома.
«Почему Малком не играет, интересует не только болельщиков, но и тех, кто про него слышал. Травма называется „повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра“. Это медицинский термин, а если говорить простым языком — это повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.
Процесс восстановления был очень тщательно подготовлен, но, к сожалению, пока Малкому нельзя вернуться в строй. Хотя он очень хочет этого. Это довольно редкая травма. Если её усугубить, можно поставить под серьёзную угрозу спортивную карьеру игрока.
Есть испытанные методы лечения и восстановления, которые наш медицинский штаб вместе с игроком использует. Хочу напомнить известный эпизод из фильма „Кавказская пленница“: „Торопиться не надо, главное — вернуть обществу полноценного человека.
Современная медицина оснащена всеми методами диагностики, лечения и восстановления. У нас контакт с ведущими европейскими и мировыми специалистами. Давать прогнозов мы не будем, но хочу выразить уверенность в том, что Малком вернется в строй и будет приносить пользу команде", — приводит слова Медведева ТАСС.
- 3 октября 2019
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