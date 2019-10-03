Ди Мария: Месси заставил плакать всю команду после вылета из Кубка Америки

Полузащитник национальной команды Аргентины Анхель Ди Мария рассказал о речи форварда Лионеля Месси, которую тот сказал после поражения в полуфинале Кубка Америки—2019 с Бразилией (0:2).
«Месси сказал несколько прекрасных слов, когда мы проиграли Бразилии. Он сказал, что гордится командой, которую мы построили. Что мы не были вместе много времени, но чувствовали, что играем друг с другом уже много лет. Он сказал, что мы двигались в одном направлении с самого первого дня, а также что гордится молодыми игроками.
Как только Лео закончил говорить, все были в слезах, поскольку это затронуло каждого, особенно молодёжь. Раньше было много критики в его адрес. Его осуждали за то, что он не поёт гимн Аргентины. Этот Кубок Америки был другим. Месси доказал это. Меня порадовало то, как он говорил перед командой и журналистами», — цитирует Ди Марию ESPN FC.
- 3 октября 2019
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