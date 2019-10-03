«Красотенька». Дзюба оценил Санкт-Петербург с крыши
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба побывал на крыше одного из петербургских домов и полюбовался видом города.
«Красотенька», — сказал футболист, опубликовав видео с крыши в своём «инстаграме».
Дзюба перешёл в «Зенит» летом 2015 года из «Спартака» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (10 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Кроме того на его счету один гол и одна результативная передача в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2020 года. За сборную России он сыграл 38 матчей и забил 21 гол.
Дзюба сравнялся с Аршавиным по голам за карьеру
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