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«Красотенька». Дзюба оценил Санкт-Петербург с крыши

«Красотенька». Дзюба оценил Санкт-Петербург с крыши
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба побывал на крыше одного из петербургских домов и полюбовался видом города.

«Красотенька», — сказал футболист, опубликовав видео с крыши в своём «инстаграме».

Дзюба перешёл в «Зенит» летом 2015 года из «Спартака» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (10 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Кроме того на его счету один гол и одна результативная передача в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2020 года. За сборную России он сыграл 38 матчей и забил 21 гол.

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