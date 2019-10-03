«Астана» на своём поле проиграла «Партизану» в матче Лиги Европы

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Астана» принимала белградский «Партизан». Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый мяч забил нападающий «Партизана» Садик Умар на 29-й минуте. В середине второго тайма Умар оформил дубль. На 85-й минуте разницу в счёте сократил полузащитник «Астаны» Рунар Сигурйонссон.

«Партизан», набрав 4 очка, возглавляет турнирную таблицу группы L Лиги Европы, «Астана» (0) занимает последнее, четвёртое место.

В 3-м туре группового этапа Лиги Европы белградская команда на своём поле примет «Манчестер Юнайтед», а клуб из Нур-Султана в гостях встретится с АЗ. Оба матча состоятся 24 октября, начало — в 19:55 мск.