Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Астана» на своём поле проиграла «Партизану» в матче Лиги Европы

«Астана» на своём поле проиграла «Партизану» в матче Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Астана» принимала белградский «Партизан». Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый мяч забил нападающий «Партизана» Садик Умар на 29-й минуте. В середине второго тайма Умар оформил дубль. На 85-й минуте разницу в счёте сократил полузащитник «Астаны» Рунар Сигурйонссон.

«Партизан», набрав 4 очка, возглавляет турнирную таблицу группы L Лиги Европы, «Астана» (0) занимает последнее, четвёртое место.

В 3-м туре группового этапа Лиги Европы белградская команда на своём поле примет «Манчестер Юнайтед», а клуб из Нур-Султана в гостях встретится с АЗ. Оба матча состоятся 24 октября, начало — в 19:55 мск.

Лига Европы. Группа L. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 17:50 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
1 : 2
Партизан
Белград, Сербия
0:1 – 29'   0:2 – 73'   1:2 Сигурйонссон – 85'
УЕФА, спасибо за еврокубки в 22:00, но больше не надо
Мы попросили УЕФА объяснить, почему ранние слоты не отдают России.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019