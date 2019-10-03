«Астана» на своём поле проиграла «Партизану» в матче Лиги Европы
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Астана» принимала белградский «Партизан». Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Первый мяч забил нападающий «Партизана» Садик Умар на 29-й минуте. В середине второго тайма Умар оформил дубль. На 85-й минуте разницу в счёте сократил полузащитник «Астаны» Рунар Сигурйонссон.
«Партизан», набрав 4 очка, возглавляет турнирную таблицу группы L Лиги Европы, «Астана» (0) занимает последнее, четвёртое место.
В 3-м туре группового этапа Лиги Европы белградская команда на своём поле примет «Манчестер Юнайтед», а клуб из Нур-Султана в гостях встретится с АЗ. Оба матча состоятся 24 октября, начало — в 19:55 мск.
Лига Европы. Группа L. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 17:50 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
1 : 2
Партизан
Белград, Сербия
0:1 – 29' 0:2 – 73' 1:2 Сигурйонссон – 85'
УЕФА, спасибо за еврокубки в 22:00, но больше не надо
Мы попросили УЕФА объяснить, почему ранние слоты не отдают России.
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