Месси: между мною и Гризманном нет никаких проблем

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси сказал, что поддерживает нормальные отношения с партнёром по команде Антуаном Гризманном.

Ранее Гризманн признался, что ему трудно общаться с аргентинцем.

«Между нами нет никаких проблем. В команде у всех хорошие отношения друг с другом. Мы едины», — приводит слова Месси Goal.

Из-за травмы Лионель в нынешнем сезоне принял участие только в четырёх матчах (в двух — в чемпионате Испании и двух — в Лиге чемпионов). В активе 32-летнего форварда 2 результативные передачи.

Напомним, вчера, 2 октября, «Барселона» на своём поле со счётом 2:1 обыграла миланский «Интер» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Сине-гранатовые, набрав 4 очка, занимают второе место в турнирной таблице группы F.