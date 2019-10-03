Месси: между мною и Гризманном нет никаких проблем
Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси сказал, что поддерживает нормальные отношения с партнёром по команде Антуаном Гризманном.
Ранее Гризманн признался, что ему трудно общаться с аргентинцем.
«Между нами нет никаких проблем. В команде у всех хорошие отношения друг с другом. Мы едины», — приводит слова Месси Goal.
Из-за травмы Лионель в нынешнем сезоне принял участие только в четырёх матчах (в двух — в чемпионате Испании и двух — в Лиге чемпионов). В активе 32-летнего форварда 2 результативные передачи.
Напомним, вчера, 2 октября, «Барселона» на своём поле со счётом 2:1 обыграла миланский «Интер» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Сине-гранатовые, набрав 4 очка, занимают второе место в турнирной таблице группы F.
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