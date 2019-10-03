Джорджевич сделал предложение своей девушке на стадионе «Локомотива»

Черногорский нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич сделал предложение своей девушке Йоване Баошич на стадионе клуба — «РЖД Арене».
Девушка ответила форварду согласием, поэтому вскоре пара может узаконить отношения.
Джорджевич перешёл в «Локомотива» из «Зенита» 12 августа 2019 года. Сумма трансфера составила € 2,5 млн. В нынешнем сезоне 25-летний футболист в составе «железнодорожников» принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (во всех — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился. Контракт форварда с московским клубом действует до лета 2023 года.
«Локомотив», набрав 23 очка, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В 12-м туре клуб на своём поле сыграет с «Арсеналом». Матч состоится 6 октября.
- 3 октября 2019
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