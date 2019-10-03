Абрахам: я ещё не выбрал между сборными Англии и Нигерии
Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам заявил, что он ещё не определился, за какую сборную будет выступать. Форвард выбирает между национальными командами Англии и Нигерии.
«Я ещё не принял решения. Я сосредоточен на выступлениях за «Челси». Я люблю и Англию, и Нигерию. Мне кажется, сейчас я делаю что-то правильное для «Челси». Моё время придёт», — приводит слова Абрахама ВВС.
Напомним, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вызвал форварда для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Чехии и Болгарии.
22-летний Абрахам является англичанином нигерийского происхождения. Форвард находится в системе «Челси» с 2004 года. В нынешнем сезоне Абрахам провёл семь матчей в АПЛ и забил семь голов.
Абрахам — 1-й в истории АПЛ, отметившийся хет-триком и автоголом в одном матче
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