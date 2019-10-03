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«Краснодар» — «Хетафе»: составы команд на матч 2-го тура группового этапа ЛЕ

«Краснодар» — «Хетафе»: составы команд на матч 2-го тура группового этапа ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0

Тренерские штабы «Краснодара» и «Хетафе» определились с составами на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спаич, Рамирес, Петров, Фьолусон, де Вильена, Ольссон, Намли, Сулейманов, Берг.

Запасные: Крицюк, Ари, Скопинцев, Уткин, Камболов, Стоцкий, Фернандеш.

«Хетафе»: Кикицола, Бруно, Кабрера, Ньом, Гарсия, Фаджр, Тимор, Портильо, Кенеди, Анхель, Галлего.

Запасные: Сория, Джене, Куку, Максимович, Суарес, Джейсон, Дуро.

Встреча состоится сегодня, 3 октября, в Краснодаре, начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Хетафе».

Напомним, в 1-м туре группового этапа Лиги Европы «быки» на выезде со счётом 0:5 проиграли «Базелю», а испанская команда дома одержала победу в матче с «Трабзонспором» — 1:0.

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