«Краснодар» — «Хетафе»: онлайн-трансляция матча начнётся 3 октября в 22:00

Сегодня, 3 октября, в Краснодаре на одноимённом стадионе состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Хетафе». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Хетафе».



Обслужит встречу бригада арбитров из Хорватии во главе с Иваном Бебеком. В роли его ассистентов выступят Горан Патаки и Боян Зобеница. Резервный рефери – Марио Зебец.



После поражения от «Базеля» со счётом 0:5 в 1-м туре «Краснодар» занимает последнее место в группе С. Испанский клуб — на втором месте, набрав три очка.



С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Составы групп можно посмотреть, перейдя по ссылке.

«Краснодар» — «Хетафе»: составы команд на матч 2-го тура группового этапа ЛЕ