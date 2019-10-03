«Краснодар» — «Хетафе»: онлайн-трансляция матча начнётся 3 октября в 22:00
Сегодня, 3 октября, в Краснодаре на одноимённом стадионе состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Хетафе». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Хетафе».
Обслужит встречу бригада арбитров из Хорватии во главе с Иваном Бебеком. В роли его ассистентов выступят Горан Патаки и Боян Зобеница. Резервный рефери – Марио Зебец.
После поражения от «Базеля» со счётом 0:5 в 1-м туре «Краснодар» занимает последнее место в группе С. Испанский клуб — на втором месте, набрав три очка.
С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Составы групп можно посмотреть, перейдя по ссылке.
«Краснодар» — «Хетафе»: составы команд на матч 2-го тура группового этапа ЛЕ
- 3 октября 2019
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