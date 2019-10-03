У Лэй вывел «Эспаньол» вперёд в матче с ЦСКА
Нападающий барселонского «Эспаньола» У Лэй открыл счёт в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА. 27-летний китаец отличился на 64-й минуте после передачи полузащитника Матиаса Варгаса.
Встреча проходит сейчас в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». К 68-й минуте счёт 1:0 в пользу испанской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Эспаньол».
Напомним, в 1-м туре группового этапа Лиги Европы «армейцы» на выезде со счётом 1:5 проиграли «Лудогорцу», а команда из Барселоны дома сыграла вничью с «Ференцварошем» (1:1).
В 3-м туре ЦСКА на своём поле сыграет с «Ференцварошем», а «Эспаньол» в Разграде встретится с «Лудогорцем». Оба матча состоятся 24 октября.
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