«АЗ Алкмар» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в матче Лиги Европы

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «АЗ Алкмар» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Гааге на стадионе «Карл Джинс». Обслуживала матч литовская бригада арбитров во главе в Гедиминасом Мажейкой. В качестве его ассистентов выступили Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас.

Голландский клуб в несколько раз превзошёл соперника по количеству ударов по воротам, но счёт так и не был открыт.

«Манчестер Юнайтед», набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице группы L. «АЗ Алкмар» (2) — на 3-м месте.

В 3-м туре английский клуб на выезде сыграет с белградским «Партизаном». Голландцам предстоит домашняя встреча с казахстанской «Астаной». Оба матча состоятся 24 октября.