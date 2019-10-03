«АЗ Алкмар» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в матче Лиги Европы
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «АЗ Алкмар» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Гааге на стадионе «Карл Джинс». Обслуживала матч литовская бригада арбитров во главе в Гедиминасом Мажейкой. В качестве его ассистентов выступили Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас.
Голландский клуб в несколько раз превзошёл соперника по количеству ударов по воротам, но счёт так и не был открыт.
«Манчестер Юнайтед», набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице группы L. «АЗ Алкмар» (2) — на 3-м месте.
В 3-м туре английский клуб на выезде сыграет с белградским «Партизаном». Голландцам предстоит домашняя встреча с казахстанской «Астаной». Оба матча состоятся 24 октября.
- 3 октября 2019
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