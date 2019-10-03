«Брага» и «Слован» сыграли вничью, «Бешикташ» проиграл «Вулверхэмптону»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Брага» и «Слован» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага». Обслуживал матч арбитр швейцарский Адриан Яккоттет.



Счёт был открыт на 31-й минуте, автором забитого мяча стал Бруно Виллемен, которому ассистировал Андре Орта. В концовке тайма равновесие восстановил Андраж Шпорар. На 63-й минуте хозяев вывел вперёд Вендерсон Галено с передачи Нуну Секейры. В концовке гости ушли от поражения благодаря автоголу Виллемена.

В другом матче группы К «Бешикташ» проиграл «Вулверхэмптону» со счётом 0:1.

«Слован» и «Брага», набрав по четыре очка, делят 1–2-е место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» (3) — на 3-м месте, «Бешикташ» (0) — на 4-м.