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«Фейеноорд» обыграл «Порту», «Рейнджерс» потерпел поражение в матче с «Янг Бойз»

«Фейеноорд» обыграл «Порту», «Рейнджерс» потерпел поражение в матче с «Янг Бойз»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 2-го тура группы G Лиги Европы «Фейеноорд» принимал «Порту». Встреча состоялась в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник «Фейеноорда» Йенс Торнстра на 49-й минуте. В конце матча преимущество команды из Роттердама увеличил защитник Рик Карсдорп.

В другом матче 2-го тура группы G Лиги Европы «Янг Бойз» принимал «Рейнджерс». Встреча прошла в Берне на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос, отправивший мяч в ворота соперника на 44-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял форвард «Янг Бойз» Роже Ассале. Победу швейцарской команде принёс гол хавбека Кристиана Фасснахта на 93-й минуте.

Лига Европы. Группа G. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
2 : 0
Порту
Порту, Португалия
1:0 Торнстра – 49'   2:0 Карсдорп – 80'
Лига Европы. Группа G. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
2 : 1
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1 Морелос – 44'   1:1 Ассале – 50'   2:1 Фасснахт – 90+3'
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