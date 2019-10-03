«Фейеноорд» обыграл «Порту», «Рейнджерс» потерпел поражение в матче с «Янг Бойз»

В матче 2-го тура группы G Лиги Европы «Фейеноорд» принимал «Порту». Встреча состоялась в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник «Фейеноорда» Йенс Торнстра на 49-й минуте. В конце матча преимущество команды из Роттердама увеличил защитник Рик Карсдорп.

В другом матче 2-го тура группы G Лиги Европы «Янг Бойз» принимал «Рейнджерс». Встреча прошла в Берне на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос, отправивший мяч в ворота соперника на 44-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял форвард «Янг Бойз» Роже Ассале. Победу швейцарской команде принёс гол хавбека Кристиана Фасснахта на 93-й минуте.