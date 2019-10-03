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«Александрия» сыграла вничью с «Гентом» в матче Лиги Европы

«Александрия» сыграла вничью с «Гентом» в матче Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 2-го тура группы I Лиги Европы украинская «Александрия» принимала бельгийский «Гент». Встреча состоялась во Львове на стадионе «Арена Львов» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил нападающий «Гента» Лоран Депуатр на 6-й минуте после передачи полузащитника Вадиса Оджиджа-Офоэ. В начале второго тайма счёт сравнял форвард «Александрии» Артём Ситало.

В другом матче 2-го тура группы I Лиги Европы «Сент-Этьен» принимал «Вольфсбург». Встреча прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 1:1.

Авторами голов стали защитник «Сент-Этьена» Тимоте Колодзейчак и защитник «Вольфсбурга» Виллиам де Азеведо.

Посмотреть расположение команд в турнирной таблице Лиги Европы можно на «Чемпионате».

Лига Европы. Группа I. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Александрия
Александрия, Украина
Окончен
1 : 1
Гент
Гент, Бельгия
0:1 Депуатр – 6'   1:1 Ситало – 60'
Лига Европы. Группа I. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен, Франция
Окончен
1 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург, Германия
1:0 Колодзейчак – 13'   1:1 де Азеведо – 15'
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