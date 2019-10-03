Обляков: в раздевалке ЦСКА было негативное настроение после поражения

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков дал комментарий после поражения со счётом 0:2 в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».
«Остались негативные ощущения после матча. Мы проиграли дома при своих болельщиках. Им огромное спасибо, что поддерживали нас, но, к сожалению, не получилось порадовать.
Первый тайм был под нашим контролем. Может, надо было чуть чаще бить по воротам, но особо ни у кого не было моментов. Будем работать. Во втором тайме уже вскрывались, нагружали вперёд, чтобы создавать какие-то моменты. К сожалению, не получилось.
В раздевалке было негативное настроение, но надо готовиться дальше к игре с «Ростовом». По Игорю Дивееву не могу сказать, надо у докторов спрашивать, но вроде ничего серьёзного.
Честно говоря, не могу сказать почему плохо проводим вторые таймы. Если говорить про сегодня, то пропустили необязательный гол и проиграли тайм. У нас сложилось такое впечатление.
Почему так плохо играем в Лиге Европы? А «Эспаньол» на каком месте закончил прошлый год? Какая разница, что сейчас у них? Они показывают хороший футбол, это испанская команда, упор на контроль мяча», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 3 октября 2019
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