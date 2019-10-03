Бистрович: не могу сказать, в чём проблема вторых таймов у ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович дал комментарий после поражения со счётом 0:2 в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».

«Не могу сказать, что у нас то плохой, то хороший матч. Мы первый тайм играли хорошо, так же начали вторую половину, но не успели забить гол, который бы вывел нас вперёд. Потом забили гол нам.

Сейчас не могу сказать, в чём проблема вторых таймов. Если бы мы раньше забивали голы, то не было бы таких моментов после перерыва. Не думаю, что это усталость. Шансы есть всегда. Ещё четыре матча, и нужно сделать всё возможное», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

ЦСКА, не набрав ни одного очка, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы.