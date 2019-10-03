Гончаренко: ЦСКА нужно играть более умно, мы к этому придём

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2).

«Иногда тяжело принять результат, но надо. Тяжело, когда надо идти вперёд, но некуда. Порой большие усилия приносят маленькие плоды. Вы можете меня этими фразами бить, но это нужно пережить. Мы играем в большей степени эмоционально, оказываем психологический прессинг. Возможно, нам нужно играть более умно, но к этому мы придём, когда пройдём этот путь.



Сейчас в современном футболе разница между победой и поражением практически стирается: всё может измениться от одного единоборства или момента. Всё в один момент может качнуться как в сторону победы, так и в сторону поражения.



Не надо обращать внимания на место, которое занимает «Эспаньол». Они могли сегодня проиграть или сыграть вничью, но это не значит, что они находятся на том месте, на котором должны», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.