Влашич: ЦСКА хорошо играл, но не победил

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич дал комментарий после поражения со счётом 0:2 в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».
«Мы играли хорошо, но не победили. Было много атак в первом тайме, мы были хороши, владели мячом, были лучшей командой. Во втором — получили гол после своей ошибки, ещё и Дивеева заменили из-за повреждения, Гогуа вышел после травмы. Это тяжело. Следующая игра с «Ростовом» тоже важна, будем настраиваться и выигрывать.
Первые таймы у нас лучше, чем вторые? Мы стараемся много прессинговать соперника. Это занимает много энергии, но сложно удержать темп на протяжении всего матча. Не хочу говорить, что для нас важнее — Лига Европы или РПЛ. Мы хорошо идём в России. Надеюсь, так же будет в Европе. Есть ещё четыре матча», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 3 октября 2019
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