Гончаренко: в концовке в действиях ЦСКА не было никакой последовательности

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после поражения со счётом 0:2 в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».

Первый мяч «армейцы» пропустили на 64-й минуте, второй — на 95-й.

«Второй гол — это следствие того, что мы потеряли контроль. Атаковали больше эмоционально, никакой последовательности в наших действиях не было.

Когда я говорю про ключевые единоборства, это не значит, что я недоволен кем-то из игроков. Это не так. Тот же Гогуа — его сегодня легко критиковать. Его карьера — это вот такие взлёты и падения. После того, как он пришёл из «Тамбова», он вышел в таком ответственном матче. Гогуа многое пропустил и ещё не до конца понимает наших защитников, с ним надо упорнее работать.

Характеристика игроков нашей группы атаки — забивать голы давлением. Сигурдссон, Чалов, Влашич, Ахметов — футболисты, которые больше про комбинационную игру и завершение атак в чистом виде», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.