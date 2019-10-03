Матч ЛЕ «Дюделанж» — «Карабах» был прерван из-за вылетевшего на поле дрона

Матч 2-го тура Лиги Европы между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабахом» был прерван из-за вылетевшего на поле дрона.

Арбитр принял решение приостановить матч на 30-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Карабаха». Встреча была возобновлена через некоторое время.

Фотографии инцидента можно посмотреть в «твиттере» Optus Sport.

Матч «Дюделанж» — «Карабах» проходит в Люксембурге на стадионе «Жози Бартель». Обслуживает матч шотландская бригада арбитров во главе с Джоном Битоном. В качестве его ассистентов выступают Даниэль Макфарлан и Дуги Поттер.

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором забитого мяча стал Абделла Зубир. На 30-й минуте преимущество азербайджанского клуба увеличил Маркос Мичел с паса Даниэля Кинтаны.