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Магнуссон покинул стадион с помощью костыля. Видео

Магнуссон покинул стадион с помощью костыля. Видео
Футбол / Лига Европы 0

Исландский защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон получил травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с испанским «Эспаньолом» (0:2). Футболист покинул стадион с помощью костыля.

«Состояние пока не очень хорошее, но завтра посмотрим», — передаёт слова Магнуссона корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Андрея Панкова.

Магнуссон перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Бристоль Сити». Сумма трансфера составила € 2,8 млн. В нынешнем сезоне 26-летний исландец принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (во всех — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с «армейцами» действует до лета 2022 года.

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