«Краснодар» — «Хетафе»: Ари сократил разрыв в счёте

Нападающий «Краснодара» Ари отметился голом в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с испанским «Хетафе» (в данный момент идёт 2-й тайм, счёт 1:2).

Ари с левого края ворвался в штрафную, отдал передачу во вратарскую на Сулейманова, которому пробить не дали. Впрочем, мяч отскочил к Ари, и форвард сборной России точно пробил под перекладину. Таким образом, «Краснодар» сократил разрыв в счёте. Ранее дублем отметился форвард гостей Родригес Анхель.

Матч «Краснодар» — «Хетафе» проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Хетафе».



Обслуживает встречу бригада арбитров из Хорватии во главе с Иваном Бебеком. В роли его ассистентов выступают Горан Патаки и Боян Зобеница. Резервный рефери — Марио Зебец.



После поражения от «Базеля» со счётом 0:5 в 1-м туре «Краснодар» занимает последнее место в группе С. Испанский клуб, набрав три очка, — на втором месте.