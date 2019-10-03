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«Арсенал» разгромил «Стандард» благодаря дублю Мартинелли

«Арсенал» разгромил «Стандард» благодаря дублю Мартинелли
Футбол / Лига Европы 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы в группе F лондонский «Арсенал» разгромил льежский «Стандард» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Обслуживал матч арбитр Сандро Шерер.

Счёт был открыт на 13-й минуте, автором гола стал Габриэл Мартинелли, которому ассистировал Киран Тирни. Через несколько минут Мартинелли оформил дубль с передачи Рейсса Нелсона. На 22-й минуте счёт до крупного довёл Джозеф Уиллок. Четвёртый гол, во втором тайме, забил Даниель Себальос с паса Мартинелли.

В другом матче группы F «Витория Гимарайнш» на своём поле уступила франкфуртскому «Айнтрахту» со счётом 0:1. Единственный гол был забит на 36-й минуте, отличился Эван Н'Дика с паса Джибриля Соу.

Лига Европы. Группа F. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Арсенал Л
Лондон, Англия
Окончен
4 : 0
Стандард
Льеж, Бельгия
1:0 Мартинелли – 13'   2:0 Мартинелли – 16'   3:0 Уиллок – 22'   4:0 Себальос – 57'
Лига Европы. Группа F. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
Окончен
0 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Н'Дика – 36'
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