«Арсенал» разгромил «Стандард» благодаря дублю Мартинелли

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы в группе F лондонский «Арсенал» разгромил льежский «Стандард» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Обслуживал матч арбитр Сандро Шерер.

Счёт был открыт на 13-й минуте, автором гола стал Габриэл Мартинелли, которому ассистировал Киран Тирни. Через несколько минут Мартинелли оформил дубль с передачи Рейсса Нелсона. На 22-й минуте счёт до крупного довёл Джозеф Уиллок. Четвёртый гол, во втором тайме, забил Даниель Себальос с паса Мартинелли.

В другом матче группы F «Витория Гимарайнш» на своём поле уступила франкфуртскому «Айнтрахту» со счётом 0:1. Единственный гол был забит на 36-й минуте, отличился Эван Н'Дика с паса Джибриля Соу.