Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар» потерпел поражение в матче Лиги Европы с «Хетафе»

«Краснодар» потерпел поражение в матче Лиги Европы с «Хетафе»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 2-го тура группы С Лиги Европы «Краснодар» принимал «Хетафе». Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый мяч забил нападающий Родригес Анхель на 35-й минуте. В середине второго тайма Анхель оформил дубль. Спустя восемь минут разницу в счёте сократил форвард Ари. В концовке матча испанская команда осталась в меньшинстве из-за удаления полузащитника Давида Тимора, но «быки» не сумели уйти от поражения.

В другом матче 2-го тура группы С Лиги Европы «Трабзонспор» принимал «Базель». Встреча прошла в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» и завершилась со счётом 2:2.

В составе турецкого клуба отличились хавбеки Абдулкадир Пармак и Хосе Эрнесто Соса. Авторами голов швейцарской команды стали защитник Сильван Видмер и нападающий Ноа Окафор.

Лига Европы. Группа C. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
1 : 2
Хетафе
Хетафе, Испания
0:1 Анхель – 35'   0:2 Анхель – 61'   1:2 Ари – 69'
Удаления: нет / Тимор – 81'
Лига Европы. Группа C. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Окончен
2 : 2
Базель
Базель, Швейцария
0:1 Видмер – 20'   1:1 Пармак – 26'   2:1 Соса – 78'   2:2 Окафор – 80'
УЕФА, спасибо за еврокубки в 22:00, но больше не надо
Мы попросили УЕФА объяснить, почему ранние слоты не отдают России.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019