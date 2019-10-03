Дубль Малена помог ПСВ разгромить «Русенборг»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы в группе D «Русенборг» проиграл ПСВ со счётом 1:4. Встреча состоялась в Тронхейме на стадионе «Леркендал». Обслуживал матч турецкий арбитр Халил Мелер.

Счёт был открыт на 14-й минуте, автором забитого мяча стал Пабло Паулино Росарио, которому ассистировал Мохаммед Ихаттарен. На 37-й минуте преимущество гостей до двух голов довёл Биргер Мелинг, который отправил мяч в собственные ворота. На 41-й минуте счёт до крупного довёл Дониелл Мален с передачи Рицу Доана. На 70-й минуты разрыв в счёте сократил Самуэль Адегбенро. Окончательный счёт установил Мален с паса Доана.

Завершился также ещё один матч группы D. Лиссабонский «Спортинг» на своём поле обыграл ЛАСК со счётом 2:1.