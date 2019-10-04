Ляп Магнуссона и Акинфеев в ярости. Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Эспаньол»

3 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы в группе H ЦСКА уступил «Эспаньолу». Встреча завершилась со счётом 0:2.
Автором первого гола стал нападающий «Эспаньола» У Лэй, отправивший мяч в ворота российской команды на 64-й минуте после передачи полузащитника Матиаса Варгаса. В концовке отличился форвард гостей Виктор Кампусано.
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич дал комментарий после поражения со счётом 0:2 в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».
«Мы играли хорошо, но не победили. Было много атак в первом тайме, мы были хороши, владели мячом, были лучшей командой. Во втором — получили гол после своей ошибки, ещё и Дивеева заменили из-за повреждения, Гогуа вышел после травмы. Это тяжело. Следующая игра с «Ростовом» тоже важна, будем настраиваться и выигрывать".
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Эспаньол» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Эдгара Брещанова.
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