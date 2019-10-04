Гол Чичарито принёс «Севилье» победу в матче с АПОЭЛом в Лиге Европы
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Севилья» принимала кипрский АПОЭЛ. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал нападающий Хавьер Эрнандес, отправивший мяч в ворота соперника на 17-й минуте. Передачу Чичарито отдал форвард Мунир Эль-Хаддади.
«Севилья», набрав 6 очков, возглавляет турнирную таблицу группы А Лиги Европы, АПОЭЛ (0) занимает предпоследнее, третье место.
В 3-м туре группового этапа испанская команда на своём поле примет «Дюделанж» (Люксембург), а клуб из Кипра в Баку встретится с «Карабахом». Оба матча состоятся 24 октября.
Турнирную таблицу Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
Лига Европы. Группа A. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
1 : 0
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
1:0 Эрнандес – 17'
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