Гол Чичарито принёс «Севилье» победу в матче с АПОЭЛом в Лиге Европы

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Севилья» принимала кипрский АПОЭЛ. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий Хавьер Эрнандес, отправивший мяч в ворота соперника на 17-й минуте. Передачу Чичарито отдал форвард Мунир Эль-Хаддади.

«Севилья», набрав 6 очков, возглавляет турнирную таблицу группы А Лиги Европы, АПОЭЛ (0) занимает предпоследнее, третье место.

В 3-м туре группового этапа испанская команда на своём поле примет «Дюделанж» (Люксембург), а клуб из Кипра в Баку встретится с «Карабахом». Оба матча состоятся 24 октября.

Турнирную таблицу Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».