Серия поражений «Краснодара» в еврокубках достигла четырёх матчей
«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счётом 1:2.
Для «быков» это поражение стало уже четвёртым подряд в еврокубках в нынешнем сезоне. В 1-м туре группового этапа Лиги Европы российская команда со счётом 0:5 проиграла «Базелю». Ещё два поражения «Краснодар» потерпел от греческого «Олимпиакоса» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов (1:2, 0:4).
«Быки», не набрав ни одного очка, занимают последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы С Лиги Европы. В 3-м туре «Краснодар» сыграет с турецким «Трабзонспором». Встреча состоится в Трабзоне на стадионе «Хюсейин Авни Акер» 24 октября, начало — в 22:00 мск.
Мы вообще будем набирать очки в Лиге Европы? Очередной провал «Краснодара»
«Краснодар» потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы. С «Хетафе» «быки» слишком поздно вошли в игру.
- 4 октября 2019
-
01:05
-
00:59
-
00:49
-
00:40
-
00:35
-
00:25
-
00:24
-
00:10
-
00:01
-
00:01
- 3 октября 2019
-
23:55
-
23:54
-
23:49
-
23:29
-
23:24
-
23:19
-
23:09
-
23:06
-
22:54
-
22:54
-
22:47
-
22:45
-
22:39
-
22:38
-
22:30
-
22:20
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:51
-
21:49
-
21:48
-
21:45
-
21:30
-
21:20
Партнерский контент