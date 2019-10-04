Серия поражений «Краснодара» в еврокубках достигла четырёх матчей

«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счётом 1:2.

Для «быков» это поражение стало уже четвёртым подряд в еврокубках в нынешнем сезоне. В 1-м туре группового этапа Лиги Европы российская команда со счётом 0:5 проиграла «Базелю». Ещё два поражения «Краснодар» потерпел от греческого «Олимпиакоса» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов (1:2, 0:4).

«Быки», не набрав ни одного очка, занимают последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы С Лиги Европы. В 3-м туре «Краснодар» сыграет с турецким «Трабзонспором». Встреча состоится в Трабзоне на стадионе «Хюсейин Авни Акер» 24 октября, начало — в 22:00 мск.